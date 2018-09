Milan, Higuain nervoso nonostante il gol: il pareggio smorza la gioia

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Primo gol in rossonero per Gonzalo Higuain ma morale sempre lontano dal top. L'argentino ha lasciato il campo molto nervoso, ma non è una novità. Non ha rilasciato dichiarazioni perché la gioia dell'incantesimo spezzato è rimasta strozzata in gola per il pareggio finale. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.