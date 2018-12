© foto di PHOTOVIEWS

Gonzalo Higuain è pronto a tornare a vestire la maglia da titolare dopo le due giornate di squalifica ma secondo quanto riportato da Sky Sport il Pipita non sta benissimo dal punto di vista fisico. L'argentino, a causa del problema alla schiena che lo ha frenato anche in Europa League contro il Dudelange, non è al 100% ma la sua presenza contro il Torino non dovrebbe essere a rischio.