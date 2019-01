Milan, Higuain potrebbe partire dalla panchina in Supercoppa

Come confermato da Gennaro Gattuso in conferenza stampa, Higuain potrebbe non essere titolare nella sfida che il Milan affronterà contro la Juventus domani sera, a Gedda. "Ci sono tantissime voci. Si sta allenando bene con i compagni, è a disposizione. Vediamo se gioca o no", il commento del tecnico rossonero.