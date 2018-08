Milan, Higuain ringrazia tifosi Real: "Belli gli applausi del Bernabeu"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Gonzalo Higuain ringrazia i suoi ex tifosi. L'attaccante del Milan, che ieri sera ha ricevuto una bella ovazione da parte del Santiago Bernabéu al momento della sostituzione con Bacca, ha dedicato un tweet ai madridisti: "Grazie Santiago Bernabéu per l'affetto e gli applausi, è sempre bello quando ti viene riconosciuto che hai fatto le cose per bene". Proprio El Pipita, nella sconfitta per 3-1 rimediata nel Trofeo Bernabéu, ha segnato infatti l'unico gol rossonero.