Milan, Higuain torna in gruppo. Castillejo provato a destra

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Gonzalo Higuain potrebbe tornare nell'undici titolare giovedì contro l'Olympiakos. Il centravanti argentino è rientrato in gruppo - così come Andrea Conti - mentre Samu Castillejo, in gol contro il Sassuolo, andrebbe a ricoprire il suo ruolo di ala destra. Turno di riposo, quindi, per Suso.