Milan, Higuain tra gli acquisti flop di Leonardo. Spesi 162 mln in un anno

© foto di Federico Gaetano

Dopo una sola stagione, sembra in procinto di finire l'avventura di Leonardo come direttore generale dell'area tecnico-sportiva del Milan. Sono infatti sempre più insistenti - sottolinea La Gazzetta dello Sport - le indiscrezioni che parlano di un suo addio dopo la fine del campionato. Un breve periodo, quello di Leonardo in rossonero, dove il dirigente brasiliano ha portato a termine sette acquisti, spendendo in tutto circa 162 milioni di euro.

Flop Higuain - Tra gli acquisti di Leonardo della scorsa estate, la delusione più grande è stato sicuramente Gonzalo Higuain: arrivato al Milan per essere il vero trascinatore dei rossoneri, l'attaccante argentino ha iniziato bene la stagione, ma poi sono iniziati i mal di pancia e il suo rendimento non è stato più lo stesso. Il Pipita, come riporta La Gazzetta dello Sport, è scappato dopo soli sei mesi al Chelsea.