Milan, i 18 convocati di Gattuso per il Dudelange

Sono 18 i calciatori convocati da Gennaro Gattuso, allenatore del Milan, per la gara di domani contro il Dudelange.

Portieri: Donnarumma, Reina.

Difensori: Abate, Calabria, Laxalt, Rodriguez, Simic, Zapata.

Centrocampisti: Bakayoko, Bertolacci, Mauri, Montolivo.

Attaccanti: Borini, Calhanoglu, Cutrone, Halilovc, Higuain, Suso.

Rossoneri 18-man squad for the #UEL match against Dudelange

