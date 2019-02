© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Gennaro Gattuso, tecnico del Milan, ha ufficializzato i 22 rossoneri convocati per la sfida contro la Roma, incontro valido per la 22° giornata di Serie A TIM in programma domenica 3 febbraio alle 20.30. Questa la lista completa:

Portieri: Donnarumma A., Donnarumma G., Plizzari

Difensori: Abate, Calabria, Conti, Laxalt, Musacchio, Rodriguez, Romagnoli

Centrocampisti: Bakayoko, Bertolacci, Kessie, Mauri, Montolivo, Paquetá

Attaccanti: Borini, Calhanoglu, Castillejo, Cutrone, Piatek, Suso.