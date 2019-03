Milan, i convocati di Gattuso per il Chievo: torna Caldara, out Zapata

Al termine della rifinitura, a Milanello, Mister Gattuso ha ufficializzato la lista dei 23 rossoneri convocati per Chievo-Milan, 27° giornata di Serie A in programma sabato 9 marzo alle 20.30 allo stadio Bentegodi:

PORTIERI: Donnarumma A., Donnarumma G., Reina

DIFENSORI: Abate, Calabria, Caldara, Conti, Laxalt, Musacchio, Romagnoli, Strinic

CENTROCAMPISTI: Bakayoko, Bertolacci, Biglia, Kessie, Montolivo, Paquetá

ATTACCANTI: Borini, Calhanoglu, Castillejo, Cutrone, Piatek, Suso.



Caldara makes the 23-man squad for #ChievoMilan: Welcome back, Mattia! 👊🏻

I 23 convocati rossoneri per la trasferta di Verona: torna Caldara! 👊🏻 pic.twitter.com/MJxHTA3S8V

— AC Milan (@acmilan) 8 marzo 2019