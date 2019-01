© foto di www.imagephotoagency.it

Chiusi gli ottavi di finale di Coppa Italia contro la Sampdoria, per il Milan è già tempo di voltare pagina. La squadra, infatti, è in partenza verso Gedda, dove affronterà la Juventus (mercoledì 16 gennaio alle 18.30 italiane) per la Supercoppa Italiana. Questi i rossoneri scelti da Mister Gattuso per l'impegno:

PORTIERI: Donnarumma A., Donnarumma G., Reina

DIFENSORI: Abate, Calabria, Conti, Laxalt, Musacchio, Rodriguez, Romagnoli, Simic, Strinic, Zapata

CENTROCAMPISTI: Bakayoko, Bertolacci, Kessie, Mauri, Montolivo, Paquetá

ATTACCANTI: Borini, Calhanoglu, Castillejo, Cutrone, Higuain.