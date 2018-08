Milan, i convocati di Gattuso: possibile esordio per sette giocatori

© foto di J.M.Colomo

Al termine dell'allenamento di rifinitura a Milanello, Rino Gattuso ha diramato l'elenco dei 23 rossoneri convocati per Napoli-Milan, seconda giornata di Serie A in programma sabato 25 agosto alle 20.30 allo stadio San Paolo. Presente Halilovic, prima chiamata anche per Castillejo e Bakayoko, ultimi arrivati alla corte rossonera. Esordio possibile per Reina, Caldara, Laxalt, Higuain e i tre sopra citati. Fuori dai selezionati Montolivo e Zapata. Ecco la lista completa:

Portieri: Donnarumma A., Donnarumma G., Reina.

Difensori: Abate, Calabria, Caldara, Laxalt, Musacchio, Rodriguez, Romagnoli, Simic.

Centrocampisti: Bakayoko, Bertolacci, Biglia, Bonaventura, Kessie, Mauri.

Attaccanti: Borini, Castillejo, Cutrone, Halilovic, Higuain, Suso.