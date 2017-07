Milan, i convocati per la gara contro il Lugano: ci sono 5 nuovi acquisti

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Milan è pronto alla sua prima partita del 2017-18. I rossoneri, dopo il raduno e il via della preparazione, martedì sera giocheranno contro il Lugano in amichevole. Un appuntamento molto atteso, che verrà trasmesso in tutto il mondo - grazie alla diretta multi-piattaforma realizzata dal Club - e che offrirà ai nostri tifosi la possibilità di vedere in azione i nuovi acquisti: da Calhanoglu a Rodriguez, fino a Musacchio, Kessie e Borini. Ecco i 25 giocatori convocati da Mister Montella, col fischio d'inizio fissato alle 19.00 allo stadio Comunale di Cornaredo:

PORTIERI: Gabriel, Guarnone, Storari.

DIFENSORI: Abate, Antonelli, De Sciglio, Gabbia, Gomez, Musacchio, Paletta, Rodriguez, Simic, Zapata.

CENTROCAMPISTI: Bertolacci, Calhanoglu, Crociata, Kessie, Mauri, Montolivo, Sosa, Zanellato.

ATTACCANTI: Bacca, Borini, Cutrone, Niang.