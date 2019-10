Milan, i tifosi resistono: col Lecce a San Siro verso i 50mila

Il momento del Milan - sottolinea La Gazzetta dello Sport - non è certo dei migliori: la squadra è reduce dalla vittoria di Genova, ma anche da tre sconfitte consecutive prima di Marassi, e il bilancio che segna un passivo record. I tifosi non sono tenuti a leggere i conti ma la conseguenza è semplice: per tornare grande il Milan avrà bisogno di molto tempo.

In 50mila - Un orizzonte che però non scoraggia i sostenitori rossoneri che alla ripresa del campionato renderanno un’ottima immagine di San Siro. L’avversario non è di prima fascia (il Lecce neo promosso) e l’orario non troppo comodo (domenica in posticipo) ma il pubblico ci crede e a quattro giorni dalla partita quota 50mila è già dietro l’angolo. Un’ottima risposta che farà piacere a Pioli. Il dato spettatori tiene conto anche dell’invasione dei tifosi avversari: saranno oltre duemila leccesi a riempire il settore ospiti.