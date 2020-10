Milan, Ibrahimovic corre verso il rientro: "Questo animale non può essere addomesticato"

Zlatan Ibrahimovic, intervenuto su Instagram, ha pubblicato un video che lo ritrae impegnato in una corsa intensa sul tapis roulant. "Questo animale non può essere addomesticato", ha scritto l'attaccante svedese, positivo al Covid-19 ma in piena forma e carico in vista del ritorno in campo.