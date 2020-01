Fonte: milannews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Che Ibrahimovic sia un indiscusso campione non c'è bisogno di ripeterlo ma per i più dubbiosi arrivano i dati a confermarlo. Secondo quanto riportato da Opta, lo svedese è l'attaccante rossonero con la migliore media gol in Serie A dal 1994/1995 ovvero quando è incominciata l'era dei tre punti. Questa la classifica:

1. Zlatan Ibrahimovic: 61 presenze, 42 gol, 0.69 media gol

2. Andriy Shevchenko: 226 presenze, 127 gol, 0.56 media gol

3. Ronaldo: 20 presenze, 9 gol, 0.45 media gol

4. Carlos Bacca: 70 presenze, 31 gol, 0.44 media gol

5. Alexandre pato: 117 presenze, 51 gol, 0.44 media gol