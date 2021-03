Milan, Ibrahimovic ha messo nel mirino il match di ritorno contro il Manchester United

vedi letture

Stefano Pioli dovrà certamente fare a meno di Zlatan Ibrahimovic sia domani sera in Europa League contro il Manchester United che domenica in campionato contro il Napoli. L'attaccante svedese sta proseguendo il suo percorso di recupero e per il ritorno in campo ha messo nel mirino il match di ritorno degli ottavi di Europa League contro gli inglesi in programma la prossima settimana. Lo riferisce Tuttosport.