© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Zlatan Ibrahimovic torna al Milan, per migliorare la classifica della squadra di Pioli e far esultare San Sito. L'Ibra-day si è concluso con il primo allenamento della settimana per il giocatore, mentre dal punto di vista "social" l'ultima foto è quella dello svedese in posa con la sua nuova maglia, quella numero 21.