Milan, Ibrahimovic si allena in gruppo e punta la Roma: le immagini da Milanello

Il Milan recupera qualche pedina importante in vista della sfida di San Siro contro la Roma e non solo. Simon Kjaer si è allenato completamente in gruppo con il resto della squadra dopo l'infortunio di Lecce e contro la squadra di Fonseca sarà regolarmente al fianco di Romagnoli al centro della difesa. Gli occhi di tutti a Milanello però erano su Zlatan Ibrahimovic: anche lo svedese ha svolto la seduta coi compagni e spinge per la convocazione già contro la Roma. Di seguito le immagini degli allenamenti direttamente dai profili social del club:



#IZBack to training with the rest of the squad as #MilanRoma draws closer 👊 Si avvicina il matchday! Anche @Ibra_official in gruppo a Milanello 👊 #SempreMilan pic.twitter.com/CaJV6IJdRZ — AC Milan (@acmilan) June 26, 2020