Milan, Ibrahimovic vuole rientrare il prima possibile: ieri seduta in palestra per lo svedese

Zlatan Ibrahimovic prova ad accelerare i tempi per tornare in campo il prima possibile dopo l'infortunio al polpaccio riportato un paio di settimane fa. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport ieri lo svedese ha svolto lavoro individuale in palestra mentre il resto del gruppo era impegnato in una partitella undici contro undici. L’obiettivo dell'attaccante è quello di tornare a disposizione di Stefano Pioli il prima possibile, magari già per la ripresa del campionato.