Attraverso il proprio account Twitter il Milan ha stilato la classifica dei cinque gol più belli del 2019. Tra le reti scelte figurano la punizione di Suso a San Siro contro il Frosinone e il destro di Bonaventura contro il Napoli, il suo ritorno al gol dopo oltre un anno. Poi Çalhanoğlu, Leão, Piątek.

2020 🔜

The Rossoneri’s best goals from 2019: here’s our selection ️⚽️

Ecco i migliori gol rossoneri del 2019 ️⚽️#SempreMilan pic.twitter.com/rENUFM2Wcp

— AC Milan (@acmilan) December 31, 2019