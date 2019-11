Milan, il destino di Piatek è racchiuso nelle prossime cinque gare

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Altro giro, altra chance. Contro il Napoli, Krzysztof Piatek avrà un’altra occasione. Sarà il polacco, infatti, a guidare l’attacco rossonero nella sfida contro i partenopei, gara decisiva per le sorti del Milan, che non può permettersi di sbagliare ancora. Il pistolero - scrive La Gazzetta dello Sport - è un vero rebus: solo una grande illusione, si chiede la rosea? O forse Pioli deve ancora trovare la formula giusta che lo liberi in area?

Futuro - Il destino di Piatek, probabilmente, è racchiuso nelle prossime cinque partite. L’obiettivo dell’ex Genoa è sempre lo stesso: battere un colpo per convincere la dirigenza che cederlo in prestito a gennaio non è poi un’idea così buona. Ma non solo: Kris deve difendere se stesso dall’arrivo imminente di un altro centravanti (Ibra?). Insomma, il polacco ha bisogno di svoltare e magari la rete in Nazionale è di buon auspicio.