Milan, il Corriere dello Sport sicuro: "Difesa ko, per gennaio c’è Cahill"

C’è spazio anche per il club rossonero nella prima pagina dell’edizione odierna del Corriere dello Sport, che parla di mercato dopo i recenti infortuni che hanno letteralmente decimato la squadra, soprattutto nel reparto arretrato. "Difesa ko, per il Milan c’è Cahill", titola il noto quotidiano sportivo, che aggiunge: "Lungo stop anche per Romagnoli: si parla di un mese. Gattuso nei guai. A gennaio può arrivare l’inglese". Il centrale del Chelsea è attualmente in scadenza di contratto.