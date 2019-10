L’era Pioli è ufficialmente iniziata da qualche giorno. Tra modulo, meccanismi di gioco e quant’altro, il tecnico emiliano proverà a cambiare la squadra sia dentro che fuori dal campo. Già, proprio così: secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il metodo-Pioli prevede novità anche al... ristorante.Il nuovo allenatore - scrive la rosea - si fa sentire anche in sala da pranzo, aspetto prioritario nella sua metodologia di lavoro. Nei programmi del neo allenatore milanista, infatti, l’allenamento comincia a tavola. L’obiettivo è fare gruppo e curare la dieta. Il pranzo insieme anticiperà o seguirà sempre l’allenamento di giornata. Cambiamenti anche per quanto riguarda la prima colazione: anche questo sarà un appuntamento da condividere tutti riuniti prima di mettersi al lavoro. Ricapitolando: sveglia, colazione a Milanello, allenamento e pranzo di squadra. In questo modo saranno organizzati e sorvegliati due pasti.