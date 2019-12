Presentato 'Pelota de Trapo' a cui parteciperà Fondazione Milan

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - MILANO, 14 DIC - Il presidente del Milan Paolo Scaroni, insieme all'ad Ivan Gazidis e al CFO Zvonimir Boban, ha incontrato ieri Papa Francesco in occasione della presentazione del progetto "Pelota de Trapo" - Educate for Life, l'iniziativa della Fondazione Pontificia per rilanciare l'impegno educativo attraverso scuola e sport. Al progetto parteciperà anche Fondazione Milan, che affiancherà Scholas Occurrentes e Think Equal per veicolare i valori sociali ed emotivi dello sport ai giovani. Al termine dell'incontro, il Papa ha ricevuto in dono da Scaroni la maglia celebrativa del 120° anniversario della fondazione del Club e il libro "Sempre Milan", mentre il Pontefice ha donato alla delegazione rossonera la "Pelota de Trapo", la palla di stracci, simbolo delle umili ma potenti virtù dello sport. "Incontrare il Santo Padre è stata un'emozione grandissima che ci ha toccato nel profondo e trasmesso una grande energia - le parole di Scaroni dopo l'incontro -. Abbiamo accolto con entusiasmo l'invito di Papa Francesco a pensare ad un progetto sul tema della 'Pelota de Trapo', la palla di stracci che rappresenta la forza e la gioia che questo strumento, seppur umile, può portare ai più bisognosi. Siamo orgogliosi che Fondazione Milan possa contribuire a migliorare la vita di tante persone". (ANSA).