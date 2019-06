Milan, il Sindaco Sala: "Rinunciare a san Siro sarebbe un dolore"

"Non è prevista una data per l'incontro con le due squadre"

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - MILANO, 29 GIU - "La convivenza di San Siro con un nuovo stadio la vedo difficile perché uno stadio così grande a livello di costi e manutenzione è molto elevato. Temo che un nuovo stadio porterebbe automaticamente a dover rinunciare a San Siro e sarebbe un dolore". Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, è tornato a parlare della vicenda del nuovo stadio che le due squadre Inter e Milan vorrebbero realizzare. La struttura potrebbe essere realizzata di fianco al Meazza che in questo caso verrebbe demolito. Il sindaco ha chiarito che per il momento "non è prevista una data per l'incontro con le squadre, ma loro sanno che ho chiesto che vengano da me a chiarirmi le idee prima delle vacanze - ha concluso -. A oggi ci parliamo tramite le domande dei giornalisti, ma non va bene: che portino un progetto. Ormai credo che si sia ampiamente capita la mia posizione e cioè che privilegerei il rifacimento di San Siro ma da sindaco non è che non li posso ascoltare se loro propongono un nuovo stadio".