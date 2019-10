Milan in crisi: la speranza si chiama Rafael Leao

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tanto spazio alla crisi del Milan su Tuttosport in edicola che individua in Rafael Leao una delle poche note liete di questo avvio di stagione spiegando poi come il tecnico Giampaolo si affidi al giovane portoghese per risalire la china.

Rafael Leao, si legge sul quotidiano torinese, da quando ha trovato una maglia da titolare nel derby non è più uscito dal campo, risultando sempre fra i più positivi, nonostante difetti tattici e di gioventù, dei rossoneri. In attesa dei big (da Piatek a Suso passando per calciatori che hanno disputato una finale mondiale come Biglia e Rebic) il tecnico rossonero si affida al lusitano che non ha ancora un ruolo definito, nonostante Giampaolo ci stia lavorano, ma la brillantezza fisica e la spregiudicatezza a cui il Milan non può rinunciare.