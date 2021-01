Milan in emergenza, serve anche il miglior Tonali. Ora il giocatore deve accelerare

Il Milan in emergenza ha bisogno del massimo apporto di tutti. In tal senso, come sottolinea il Corriere della Sera, serve un’accelerata da parte anche di Tonali, il grande colpo dell’estate rossonera. Il suo ambientamento in mezzo al campo - si legge - procede in maniera ancora troppo lenta. La personalità non gli manca, la classe nemmeno. È la sua grande occasione, stasera il Diavolo ha bisogno di lui.