© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In tutta la Polonia Piatek era già abbastanza noto ma mai come oggi. Lo scrive stamane La Gazzetta dello Sport parlando del centravanti rossonero. Aumentano - si legge - le richieste al Milan di interviste e accrediti in tribuna per tv, radio e giornali polacchi. La Piatek-mania, dunque, è esplosa anche in Polonia.