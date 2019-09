Il Milan sta guardandosi intorno per un ipotetico cambio per lo sponsor di maglia. Il contratto con Emirates, la compagnia aerea di Dubai, è in scadenza - riporta La Gazzetta dello Sport - e il dialogo va avanti per cercare un rinnovo fino al 2025: si parla di 14 milioni, più bonus per arrivare fino a 20, il Milan vorrebbe alzare la quota fissa. Tuttavia Gazidis, per non essere colto impreparato, sta sondando nuovi marchi.