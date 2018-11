Milan, in settimana saranno valutate le condizioni di Calabria

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Come se non bastassero già gli infortuni dei centrali, Gattuso dovrà fare i conti anche con gli acciacchi dei terzini. Rodríguez sta bene, ma un piccolo problema muscolare gli ha impedito in settimana di scendere in campo con la sua Nazionale. Strinic, invece, avrà bisogno di almeno un paio di mesi per ritrovare una condizione accettabile, mentre Conti è ancora in una fase di rodaggio. E poi c’è Calabria, rientrato in anticipo dagli impegni con l’Under 21 con la solita caviglia malconcia. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il giovane rossonero andrà valutato in settimana.