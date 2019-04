© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dal bianconero al bianconero, un Milan incerottato dopo il pareggio con l'Udinese guarda alla prossima di campionato contro la Juventus. Partiamo dai due infortunati di ieri: secondo quanto riferito da Tuttosport, è praticamente impossibile che Lucas Paquetà, uscito da San Siro in stampelle, possa recuperare per andare in campo contro la squadra di Allegri. Per Gianluigi Donnarumma i rossoneri tenteranno il tutto per tutto: oggi si sottoporrà a esami, che saranno decisivi per capire le sue possibilità di rientro. Non sono solo loro, però, a impensierire Gattuso: ieri Franck Kessié è andato in tribuna, ha riportato un'infiammazione del ginocchio e sarà monitorato ma resta in dubbio. Qualche acciacco per Suso e Ricardo Rodriguez, che del lotto sembrano comunque i più facili da rivedere in campo a stretto giro di posta, assieme ad Andrea Conti anche lui in fase di recupero.