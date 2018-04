Milan-Inter, il doppio ex Maurizio Ganz: "Sarà un derby di fuoco"

© foto di Jacopo Duranti/TuttoLegaPro.com

Maurizio Ganz ha parlato ai microfoni di Milan TV del momento che sta attraversando l'Inter: "Sarà un derby di fuoco. L'Inter è in momento positivo. Ha avuto un momento negativo un po' di mesi fa. I nerazzurri si sono ritrovati e hanno ritrovato soprattutto Perisic, che, insieme ad Icardi, è il giocatore che fa la differenza nell'Inter. Vedremo un derby con un gioco, con due squadre che si affronteranno con il 4-3-3. Modulo che, per i nerazzurri, può svilupparsi in un 4-2-3-1 a seconda dello spostamento di qualche giocatore. La squadra di Spalletti ha un sistema di gioco chiaro. Icardi? Sta facendo un grandissimo campionato e bisognerà stare attenti soprattutto a lui e Perisic".