Milan-Inter, l'asso di Gattuso si chiama Cutrone

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Patrick Cutrone torna in pole per vestire una maglia da titolare in vista del derby con l'Inter. In quello di Coppa Italia, fu proprio il giovanissimo bomber rossonero a decidere la sfida ai tempi supplementari e - come scrive Furio Fedele sul Corriere dello Sport - Gattuso è pronto a giocarsi questo asso nella manica anche nel match di domani. E' lui il miglior marcatore milanista in stagione con 15 reti in tutte le competizioni e da lui ripartirà l'assalto del Milan ai cugini nerazzurri. Anche in chiave Champions.