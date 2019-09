Milan-Inter, oltre 70.000 spettatori a San Siro. Quasi 5 milioni di incasso

Fonte: Dagli inviati, Antonio Vitiello e Michele Pavese

Son ben 70.440 gli spettatori del 224° derby della Madonnina, Milan-Inter, valido per il quarto turno di Serie A e in programma proprio in questi minuti a San Siro. L'incasso totale è pari invece a 4.931.324,56, quasi 5 milioni di euro.