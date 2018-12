Milan, Josè Mauri: "A Parma ho lasciato un pezzo di cuore"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Domenica è stata una giornata particolare per Josè Mauri, come sottolineato dallo stesso centrocampista argentino del Milan con un post su Instagram. "Domenica speciale per me, a Parma sono cresciuto e ho lasciato un pezzo del mio cuore, ma oggi per noi era troppo importante vincere e l'abbiamo fatto! Bravi tutti!", le sue parole d'affetto verso la città ducale.