Milan-Juventus, da Salvini a Becker: tanti vip a San Siro

Prima del match in campo le farfalle azzurre della ritmica

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - MILANO, 10 NOV - Per Milan-Juventus la tribuna sarà ricca di politici, sportivi e personaggi del mondo dello spettacolo. Sono attesi fra gli altri il ministro degli Interni Matteo Salvini, il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, Maurizio Lupi, Roberto Maroni, il presidente della Lega Serie A Gaetano Miccichè, Josè Altafini, Boris Becker, Andrea Iannone, Filippo Magnini, alcuni giocatori dell'Olimpia Milano, il Ceo di Puma Bjoern Gulden, il patron della Diesel Renzo Rosso, Ornella Vanoni, Flavio Briatore, Carlo Cracco, Claudio Bisio, ed ex rossoneri come Zvonimir Boban, vice segretario generale della FIFA, Demetrio Albertini e Jean Pierre Papin. Saranno oltre 200 paesi collegati in diretta televisiva per il big match, per il quale sono stati venduti oltre 70 mila biglietti, con un incasso di circa 4.9 milioni di euro da record per il Milan. Condizioni meteo permettendo, prima del big match saranno protagoniste di una speciale 'ouverture' le 'farfalle' della nazionale italiana di ginnastica ritmica.