Milan-Juventus, la moviola de La Gazzetta dello Sport: "Bonucci, mani e rigore visto dal VAR"

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport dedica ampio spazio alla vittoria del Milan sulla Juventus, soffermandosi anche sui principali episodi da moviola: "Al 32’ Ibrahimovic su una punizione battuta dai bianconeri appena fuori dalla porta del Milan va per intercettare il pallone e lo sfiora anticipando Cristiano Ronaldo che arriva alle sua spalle tentando il colpo di testa e che viene sfiorato sul volto dallo scarpino dello svedese. Lievi proteste ma l’arbitro lascia giocare e la decisione sembra corretta. Al 33’ Danilo è in netto ritardo e va duro sul piede di Bennacer, l’intervento sembra da ammonizione ma il cartellino resta in tasca, cosa che non succede invece 3 minuti dopo in un episodio simile con il giallo a Bennacer su Pjanic".

Il rigore di Bonucci - Al 59’ l'episodio principale: davanti alla porta difesa da Szczesny duello Rebic-Bonucci. L’arbitro vede fallo del milanista e gli mostra il giallo per proteste: ma il Var gli mostra che il croato colpisce di petto, il bianconero col braccio largo. Giallo per Bonucci ed è rigore per il Milan. Due i gol annullati per fuorigioco per segnalazioni, corrette, del secondo assistente Longo: al 46’ per Ibrahimovic e al 96’ per CR7.