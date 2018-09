Milan, Kakà ringrazia i tifosi per l'accoglienza: "Notte indimenticabile"

© foto di Daniele Mascolo/Photoviews

Ricardo Kaká è stato accolto ieri sera come un re dal pubblico di San Siro, che lo ha acclamato come ai vecchi tempi in occasione della sfida tra Milan e Roma. Il brasiliano, che affiancherà Maldini e Leonardo in un periodo di osservazione dei ruoli dirigenziali, ha ringraziato i tifosi rossoneri tramite il suo profilo Instagram.