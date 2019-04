© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nel comunicato emesso questa mattina, il giudice sportivo ha stabilito che la prova tv non possa essere utilizzata per valutare l'episodio che ha visto protagonisti Kessie e Bakayoko al termine di Milan-Lazio. Contestualmente, però, nella nota pubblicata, viene anche sottolineata la facoltà della procura federale di chiedere un supplemento di indagini. La procura federale ha, quindi, immediatamente comunicato la volontà di aprire un'indagine ulteriore. Secondo quanto riferisce Sky Sport, quindi, ora ci saranno due passaggi. Dopo l'approfondimento effettuato grazie alle immagini dell'episodio, la procura federale emetterà un referto. A questo punto la palla passerà nuovamente al giudice sportivo che, referto della procura federale alla mano, valuterà se ci siano o meno gli estremi per sanzionare i due giocatori del Milan con un'ammenda o, addirittura, con una squalifica.