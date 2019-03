© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La lite tra Franck Kessiè e Lucas Biglia non finisce ieri. E non basterà la pubblica ammenda dei due centrocampisti del Milan a risolvere la questione. Lo stesso Gattuso ha chiarito, anche lui pubblicamente, di ritenere gravissimo quanto accaduto a margine del derby perso. Secondo quanto riferito da sportmediaset.it, i due giocatori saranno pesantemente multati per lo spettacolo offerto a favore di telecamera.