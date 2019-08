© foto di Federico De Luca

Il centrocampista del Milan Franck Kessie ha commentato così su Instagram il pareggio ottenuto ieri sera a Cesena e il suo ritorno da ex al Manuzzi: "Non abbiamo ottenuto il risultato che volevamo ma lavoreremo in settimana per farci trovare pronti all’esordio in campionato. Ringrazio la società Cesena e i tifosi per la bellissima accoglienza. È sempre emozionante tornare in questo stadio", il post dell'ivoriano.