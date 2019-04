Milan, l'ex Daino: "Ambiente un po' sfaldato dopo i rumors su Gattuso"

© foto di Federico De Luca

La redazione di MilanNews.it ha contattato Daniele Daino, ex difensore rossonero che - fra le altre cose - ha parlato dell'ultimo ko della squadra contro il Torino: "La squadra ha dato dei segnali, soprattutto nel primo tempo, ma non è bastato. Credo che il Milan debba andare in campo senza troppi problemi a livello psicologico. L'ambiente, secondo me, si è un po' sfaldato nel momento in cui sono iniziati a diventare più insistenti i rumors su un sempre più probabile esonero di Gattuso a fine stagione. Non è stata una mossa giusta far trapelare queste notizie, che hanno portato ad una perdita di entusiasmo. Bisogna mettersi anche nei panni di Gennaro, non è facile portare avanti una stagione sapendo che a fine anno sarai sostituito con ogni probabilità".