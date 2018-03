Milan, l'ex Legrottaglie su Gattuso: "La sua miglior dote è la semplicità"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Non mi sta sorprendendo". Così Nicola Legrottaglie ha parlato a Milannews.it di Gennaro Gattuso, tecnico del Milan che l'ex difensore ha conosciuto da calciatore e ora apprezza da allenatore. Legrottaglie, poi, ha proseguito: "Vediamo lo stesso Rino che era da giocatore, con le sue peculiarità. Poi, se vogliamo parlare dell'aspetto tecnico-tattico lui credo che non abbia ancora un'identità ben precisa, perché si sta evolvendo. Lui fa della semplicità la sua arma migliore e non è da tutti riuscire a fare la cosa più semplice nel modo migliore nel calcio. E' una grande qualità per un allenatore. In tanti si vogliono inventare il calcio. Complimenti a Rino e al suo staff per quello che stanno facendo, perché stanno facendo benissimo. Hanno rivitalizzato un ambiente e dei giocatori, ora vengono valutati in maniera diversa anche i nuovi acquisti. Per la società, questo, è un grande affare. Ora deve completare l'opera, perché nel calcio bastano 2-3 partite storte e viene rimesso in discussione tutto".