Milan, l'obiettivo Paquetá in grande spolvero: doppietta al Corinthians

© foto di Imago/Image Sport

Dopo PSG e Milan, il talento del Flamengo Lucas Paquetá continua ad attirare nuovi estimatori. A suon di giocate a effetto e gol decisivi, come la doppietta segnata ieri al Corinthians (3-0 il risultato finale del match). Sono già nove così i sigilli dell'obiettivo del club rossonero, che nelle scorse settimane ha già incontrato il suo agente per provare a intavolare una trattativa per gennaio.