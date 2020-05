Milan, la carica di Ibrahimovic in vista della ripresa: "Provate a fermarmi"

Zlatan Ibrahimovic, esprimendo il proprio stato d'animo su Instagram con una story, ha pubblicato una foto che lo ritrae al lavoro a Milanello. Una corsa e un messaggio, forte e chiaro: "Try to stop me". Provate a fermarmi. Lo svedese appare già emotivamente molto carico in vista della possibile ripresa del campionato.