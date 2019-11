Milan, la grande occasione di Rebic? Pioli pensa a lui per il Napoli

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Mai schierato dal primo minuto, Ante Rebic aspetta la sua grande occasione col Milan. Può arrivare, secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, contro il Napoli: Pioli starebbe infatti valutando di valutare il croato come titolare, vista l'assenza di Calhanoglu per squalifica. Tra le alternative: Bonaventura, Leao, o Paquetà schierato più avanti in attacco.