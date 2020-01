© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Sono sette i giocatori indisponibili del Milan in vista della gara di domani contro la SPAL in Coppa Italia. Queste le motivazioni delle assenze dei vari calciatori:

Davide Calabria: per distorsione caviglia destra senza interessamento dei legamenti.

Mateo Musacchio: per contusione caviglia sinistra.

Hakan Calhanoglu: ha riportato un problema al polpaccio destro.

Gianluigi Donnarumma: contrattura del muscolo retto femorale.

Lucas Biglia: per lesione del bicipite femorale.

Ricardo Rodriguez: soffre ancora di un fastidio muscolare.

Leo Duarte: per la frattura del calcagno ed ora convalescente