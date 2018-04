Milan, la maglia Gattuso2021 finisce all'asta per beneficenza

Un pezzettino di storia recente del Milan, all'asta, per beneficenza. I rossoneri hanno infatti messo all'asta la maglia 2021 di Gennaro Gattuso. Non indossata in campo ovviamente, ma utilizzata ieri in occasione del rinnovo di contratto del tecnico, autografata dallo stesso allenatore ma anche da Fassone e Mirabelli. Il ricavato sarà destinato alla Fondazione Milan.

Get the chance to own a piece of our history, the "Gattuso 2021" jersey ❤⚫

Aggiudicati un pezzo di storia rossonera: la maglia "Gattuso 2021" ❤⚫

📲👉🏻 https://t.co/GXn8z0qbMe#FondazioneMilan pic.twitter.com/hkVsYXacwZ — AC Milan (@acmilan) 6 aprile 2018