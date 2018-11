Milan, la prossima settimana sarà discusso il ricorso per Higuain

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Inizia l'attesa del Milan per sapere se la squalifica comminata a Gonzalo Higuain sarà ridotta dagli organi di giustizia sportiva. Secondo quanto riferito da Sky, il ricorso presentato dal club rossonero sarà discusso la prossima settimana e il Pipita sarà presente in quel di Roma per assistere alla discussione.