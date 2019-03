© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sono riprese, al Centro Sportivo di Milanello, le attività dei rossoneri, dopo i due giorni di riposo concessi da Gattuso al termine della partita con il Sassuolo. Presenti anche Paolo Maldini e Leonardo. Milan in campo alle 15.00 sul centrale, dove - diviso in tre gruppi - ha iniziato l'allenamento con una serie di esercitazioni tecniche incentrate sui passaggi, alternate da allunghi e scatti lungo il perimetro del campo. La seduta è poi proseguita con una serie di torelli e un possesso palla a campo ridotto. In chiusura, spazio ad una partitella 11 contro 11 su metà campo. I portieri hanno svolto esercizi specifici per il ruolo con i preparatori, prima di aggregarsi al resto del gruppo per la partita finale. Lo riporta il sito ufficiale dei rossoneri.